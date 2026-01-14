«Ему надо больше, чем всем». Раскрыты новые детали конфликта Пригожина с Шойгу и Герасимовым из-за снарядов

Чадаев: Минобороны отвечало Пригожину на вопросы о нехватке снарядов на поле боя

Минобороны России отвечало владельцу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину на его вопросы касательно якобы нехватки снарядов на поле боя. Детали конфликта главы ЧВК и прежнего министра обороны Сергея Шойгу раскрыл российский публицист Алексей Чадаев.

Назвав конфликт Пригожина и Минобороны «незабвенным», Чадаев подчеркнул, что глава ЧВК тем не менее всегда получал ответы на свои претензии от оборонного ведомства. По словам публициста, Пригожину предоставлялись официальные документы, в которых содержалась вся информация о распределении боеприпасов между подразделениями армии России — в них указывалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» получали стандартное количество снарядов.

Куда меньше знают, [что Пригожину] отвечали бумагами, в которых сообщалось с цифрами, что подразделения ЧВК «Вагнер» снабжаются согласно штатным нормам, не больше и не меньше, чем все остальные Алексей Чадаев российский публицист

Чадаев добавил, что в подтексте конфликта Пригожина и военного руководства России была мысль о том, что бойцы ЧВК в то время активно штурмовали Бахмут, практически полностью взяв его под свой контроль, пока другие подразделения находились в обороне, «и, следовательно, ему (Пригожину) надо больше [снарядов], чем всем».

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При жизни Пригожин опроверг информацию о претензиях к Минобороны

Еще при жизни владелец ЧВК «Вагнер» опроверг информацию о претензиях к Минобороны России и его решениям. Об этом предприниматель сообщил в интервью The Washington Post.

Издание уточнило у главы ЧВК, действительно ли он в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным критиковал военное руководство страны. Владелец «Вагнера» ответил отрицательно.

Несмотря на напряженные отношения с прежним главой Минобороны РФ, Пригожин заметил, что не стал бы жаловаться на руководящих военачальников, так как сам не является военным экспертом.

Один из вариантов завершения СВО связали с ЧВК «Вагнер»

В случае, если специальная военная операция (СВО) завершится созданием демилитаризованной зоны в Донбассе, в регионе может появиться вооружение ЧВК «Вагнер». Об этом порассуждали авторы Telegram-канала «Белорусский силовик».

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Так эксперты отреагировали на прогноз помощника президента России Юрия Ушакова. По его словам, если появится зона, свободная как от российских, так и от украинских войск, то для соблюдения порядка могут привлечь полицию и Росгвардию. В Telegram-канале напомнили, что в распоряжении последнего подразделения есть техника, переданная ранее бойцами ЧВК.

«Смею напомнить, что Росгвардия сейчас с танками, артиллерией и прочими «плюшками», многие из которых им перешли после разоружения ЧВК "Вагнер"», — уточнили авторы канала.