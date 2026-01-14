Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 14 января 2026Россия

«Ему надо больше, чем всем». Раскрыты новые детали конфликта Пригожина с Шойгу и Герасимовым из-за снарядов

Чадаев: Минобороны отвечало Пригожину на вопросы о нехватке снарядов на поле боя
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Минобороны России отвечало владельцу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину на его вопросы касательно якобы нехватки снарядов на поле боя. Детали конфликта главы ЧВК и прежнего министра обороны Сергея Шойгу раскрыл российский публицист Алексей Чадаев.

Назвав конфликт Пригожина и Минобороны «незабвенным», Чадаев подчеркнул, что глава ЧВК тем не менее всегда получал ответы на свои претензии от оборонного ведомства. По словам публициста, Пригожину предоставлялись официальные документы, в которых содержалась вся информация о распределении боеприпасов между подразделениями армии России — в них указывалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» получали стандартное количество снарядов.

Куда меньше знают, [что Пригожину] отвечали бумагами, в которых сообщалось с цифрами, что подразделения ЧВК «Вагнер» снабжаются согласно штатным нормам, не больше и не меньше, чем все остальные

Алексей Чадаевроссийский публицист

Чадаев добавил, что в подтексте конфликта Пригожина и военного руководства России была мысль о том, что бойцы ЧВК в то время активно штурмовали Бахмут, практически полностью взяв его под свой контроль, пока другие подразделения находились в обороне, «и, следовательно, ему (Пригожину) надо больше [снарядов], чем всем».

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При жизни Пригожин опроверг информацию о претензиях к Минобороны

Еще при жизни владелец ЧВК «Вагнер» опроверг информацию о претензиях к Минобороны России и его решениям. Об этом предприниматель сообщил в интервью The Washington Post.

Издание уточнило у главы ЧВК, действительно ли он в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным критиковал военное руководство страны. Владелец «Вагнера» ответил отрицательно.

Несмотря на напряженные отношения с прежним главой Минобороны РФ, Пригожин заметил, что не стал бы жаловаться на руководящих военачальников, так как сам не является военным экспертом.

Материалы по теме:
Валидольные бои, гранаты и топоры. Штурмовик прошел Бахмут и описал все «как есть». Чем его история возмутила бойцов «Вагнера»?
Валидольные бои, гранаты и топоры.Штурмовик прошел Бахмут и описал все «как есть». Чем его история возмутила бойцов «Вагнера»?
10 ноября 2025
«Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании
«Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании
13 ноября 2025
Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой
Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой
10 ноября 2025

Один из вариантов завершения СВО связали с ЧВК «Вагнер»

В случае, если специальная военная операция (СВО) завершится созданием демилитаризованной зоны в Донбассе, в регионе может появиться вооружение ЧВК «Вагнер». Об этом порассуждали авторы Telegram-канала «Белорусский силовик».

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Так эксперты отреагировали на прогноз помощника президента России Юрия Ушакова. По его словам, если появится зона, свободная как от российских, так и от украинских войск, то для соблюдения порядка могут привлечь полицию и Росгвардию. В Telegram-канале напомнили, что в распоряжении последнего подразделения есть техника, переданная ранее бойцами ЧВК.

«Смею напомнить, что Росгвардия сейчас с танками, артиллерией и прочими «плюшками», многие из которых им перешли после разоружения ЧВК "Вагнер"», — уточнили авторы канала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему надо больше, чем всем». Раскрыты новые детали конфликта Пригожина с Шойгу и Герасимовым из-за снарядов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Изнасиловавшим российскую школьницу троим молодым людям избрали меру пресечения

    На Украине признали продвижение России на двух направлениях

    Россиянка заявила о большом потоке рожениц, тараканах и грязи в оскандалившемся роддоме

    В Госдуме рассказали об участи британских солдат в случае из размещения на Украине

    Уиткофф и Кушнер вновь посетят Москву

    Обнаружен простой способ защитить сосуды при длительном сидении

    В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появилась новая статья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok