Появились подробности конфликта Пригожина с Шойгу из-за снарядов

Публицист Чадаев: Минобороны отвечало Пригожину на вопросы о боеприпасах

Мало кто знает, что Министерство обороны России отвечало владельцу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину на публично задаваемые экс-министру обороны Сергею Шойгу вопросы о якобы имевшей место нехватке боеприпасов. Подробности конфликта появились в публикации российского публициста Алексея Чадаева в Telegram.

По словам Чадаева, который назвал конфликт Пригожина с Минобороны «незабвенным», владельцу ЧВК поступали официальные ответы от оборонного ведомства, в которых сообщалось, что подразделение получает стандартное количество снарядов.

«Куда меньше знают[, что Пригожину] отвечали бумагами, в которых сообщалось с цифрами, что подразделения ЧВК "Вагнер" снабжаются согласно штатным нормам, не больше и не меньше, чем все остальные», — рассказал он.

