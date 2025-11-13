Экс-вагнеровец раскрыл возможное местонахождение «выжившего Пригожина»

Экс-вагнеровец заявил, что Пригожин 100 процентов уцелел в авиакатастрофе

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Яга заявил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин точно уцелел в авиакатастрофе под Тверью в 2023 году. Слова экс-вагнеровца приводит портал «Царьград».

По словам бойца, он на 100 процентов уверен в том, что Пригожин уцелел. Также он раскрыл возможное местонахождение и новый род деятельности «выжившего» владельца «Вагнера».

По моему мнению, Пригожин 100 процентов уцелел и занимается представлением Российской Федерации в Африке Яга ветеран ЧВК «Вагнер»

Каких-либо подтверждений своим словам Яга не привел.

Известно, что визуально опознать тела пассажиров рухнувшего самолета с Пригожиным на борту было невозможно из-за сильных повреждений при катастрофе. Лишь молекулярно-генетическая экспертиза позволила установить личности всех пассажиров борта.

О «выжившем Пригожине» в России заговорили в начале ноября. Как отмечают источники, на которые опираются СМИ, на фоне кризиса отношений США и Венесуэлы, в последнюю страну вылетел борт, который ранее связывали с ЧВК. Также авторы публикаций вспоминают появившееся уже после авиакатастрофы с руководством «Вагнера» видео, на кадрах которого Пригожин якобы был запечатлен в Африке. Кроме того, в качестве одного из подтверждений версии о выжившем Пригожине приводится «зарплатная ведомость» основателя ЧВК.