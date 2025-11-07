Россия
19:29, 7 ноября 2025

В России заговорили о «выжившем Пригожине»

Появились сообщения о выжившем в авиакатастрофе основателе «Вагнера» Пригожине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Лев Бородин / ТАСС

В Сети заговорили о якобы выжившем в авиакатастрофе под Тверью и направившемся в Венесуэлу основателе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгении Пригожине. Сообщения с таким содержанием появились в российском сегменте Telegram, а также в публикациях крупных СМИ, таких как «Царьград» и «Блокнот».

Как отмечают источники, на которые опираются СМИ, на фоне кризиса отношений США и Венесуэлы, в последнюю вылетел борт, который ранее связывали с ЧВК. Также авторы публикаций вспоминают появившееся уже после авиакатастрофы с руководством «Вагнера» видео, на кадрах которого Пригожин якобы был запечатлен в Африке. Кроме того, в качестве одного из подтверждений версии о выжившем Пригожине, приводится «зарплатная ведомость», согласно которой выплаты до сих пор поступают на счет основателя ЧВК — документ публикует ряд российских Telegram-каналов.

Выдвигается версия, согласно которой якобы выживший Пригожин мог стать военным советником президента Венесуэлы Николаса Мадуро на фоне обращений последнего за помощью к России, Китаю и Ирану.

При этом, подчеркивает «Царьград», реальных доказательств того, что 23 августа 2023 года Пригожин якобы мог выжить при крушении частного борта Embraer-135, не существует.

Ранее в сети появилось редкое фото сооснователя и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина с позывными Девятый и Вагнер.

    Все новости