Экс-боец «Вагнера» показал редкое фото командира ЧВК

Экс-вагнеровец Condottiero опубликовал редкое фото командира ЧВК Уткина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Появилось редкое фото сооснователя и командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Уткина с позывными Девятый и Вагнер. Кадр опубликовал экс-боец подразделения, ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

На кадре, который показал бывший вагнеровец, Уткин запечатлен с двумя сослуживцами. На бойцах камуфляжная форма старого образца и разгрузки, в руках Девятого автомат. Лица двух других военных заблюрены.

«584-я рота СпН [спецназа] ГРУ [Главного разведывательного управления] ГШ [Генерального штаба]», — подписал кадр Condottiero. Судя по плашке на снимке, впервые кадр публиковал Telegram-канал «Кубинец в отставке».

Еще одну ранее не публиковавшуюся фотографию Уткина показывал ветеран ЧВК с позывным Бармалей. На ней Девятый запечатлен во время отдыха с друзьями.

Самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа 2023 года. Спастись никому из находившихся на борту бизнес-джета не удалось.

