Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:15, 8 июня 2026Наука и техника

«Калашников» передал заказчику ГП-34

«Калашников» передал заказчику партию подствольных гранатометов ГП-34
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

«Калашников» передал партию подствольных гранатометов ГП-34 калибра 40 миллиметров государственному заказчику. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Объемы его выпуска по контракту в 2026 году остаются на высоком уровне. Отметим, изделие используется в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Гранатомет, который можно устанавливать на современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 миллиметров, позволяет поражать живую силу и небронированную технику. ГП-34 может вести огонь осколочно-фугасными и термобарическими гранатами на дальность до 400 метров. Гранатомет без комплекта весит 1,4 килограмма, а техническая скорострельность составляет 5-6 выстрелов в минуту.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

В марте компания «Орда-Пилот» сообщила, что противодроновые сеткометы для подствольных гранатометов начали апробировать в зоне проведения СВО. Изделие выполнили на основе выстрела для гранатометов ГП-25, ГП-30 и ГП-34.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа одна из главных причин победы партии Пашиняна

    Стало известно о состоянии упавшего в обморок в матче с Украиной игрока сборной Дании

    Каллас сделала заявление о переговорах с Россией

    Врач раскрыла подводные камни строгого веганства

    Россиян предупредили о летних схемах дачных аферистов

    Россиянка обманом женила на себе бойца СВО и решила отнять «гробовые» у его семьи

    «Короля тараканов» поймали со 100 тысячами тараканов-нелегалов

    Ищущие в тайге пропавшую семью Усольцевых дроны попали на видео

    Названы особенности ударивших по украинским объектам ФАБ-500

    Лидер латиноамериканской страны опубликовал в соцсети нацистское приветствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok