Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:48, 26 марта 2026Наука и техника

Российские сеткометы для ГП начали испытывать в зоне СВО

«Орда-Пилот»: Противодроновые сеткометы для ГП начали апробировать в зоне СВО
Иван Потапов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Противодроновые сеткометы для штатных подствольных гранатометов начали апробировать в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказали в компании-разработчике «Орда-Пилот».

Сеткометы выступают выстрелами ГП-25, ГП-30 или ГП-34 вместо осколочных гранат. «При выстреле на некотором удалении от дульного среза раскрывается сеть, предназначенная для захвата и запутывания винтов дрона. Устройство выполнено в габаритах стандартного выстрела ВОГ-25/ВОГ-25П», — сообщили в организации.

Один сеткомет поставляется с тремя выстрелами. Сетка размером четыре на четыре метра раскрывается на расстоянии до 50 метров.

В январе агентство со ссылкой на научно-производственное объединение «Полет» сообщило, что российский сеткомет «Паук-30Б» с функцией быстрой перезарядки апробируют в зоне СВО.

В ноябре ТАСС со ссылкой на компанию «Орда-Пилот» рассказал, что в России создали сеткомет для защиты не только военной, но и гражданской техники от дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Появилась информация о напавших на российского корреспондента

    В США встревожились из-за удара Ирана по американским HH-60M и AN/MPQ-64 в Ираке

    Найдена главная причина коррозии китайских автомобилей

    В Москву вернется снег

    Российские фермеры предупредили об угрозе падения урожая

    Киркоров пожаловался на халтуру в музыке

    Боец «Ахмата» выжил после сброса с дрона ВСУ на голову благодаря одной детали

    Власти рассказали о состоянии напавшего на школу с арбалетом российского подростка

    Саудовская Аравия урежет продажи нефти крупнейшим странам Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok