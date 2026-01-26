Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:02, 26 января 2026Наука и техника

Российский «Паук-30Б» апробируют в зоне СВО

НПО «Полет»: Сеткомет «Паук-30Б» с быстрой перезарядкой апробируют в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский сеткомет «Паук-30Б» с функцией быстрой перезарядки апробируют в зоне специальной военной операции (СВО). Об это ссылкой на научно-производственное объединение (НПО) «Полет» сообщает ТАСС.

«С учетом пожеланий военнослужащих была значительно доработана конструкция сеткомета, теперь она позволяет перезарядить изделие буквально за десять секунд. Кроме того, картридж стал одноразовым: бойцам не надо думать о том, как его перезарядить», — сказали в компании.

Там добавили, что форма картриджа стала удобнее — вместо конуса она изготовлена в формате магазина. Также снижены отдача при выстреле и его стоимость. В НПО уточнили, что апробация «Паука-30Б» в зоне СВО начнется в феврале, а модернизация сеткомета не остановится.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В декабре Министерство обороны России рассказало, что российские бойцы используют устройство «Веревка» для нейтрализации коптеров противника в зоне СВО.

В ноябре агентство со ссылкой на компанию «Орда-Пилот» сообщило, что в России создали сеткомет для защиты не только военной, но и гражданской техники от дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Показал, что для него является родным». Зеленский сорвался на русский язык во время выступления

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

    Назван еще один противник России на СВО

    Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

    Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

    Планы по поставкам российских судов урезали

    Двое подростков решили заработать на поджогах

    В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok