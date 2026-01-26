Российский «Паук-30Б» апробируют в зоне СВО

НПО «Полет»: Сеткомет «Паук-30Б» с быстрой перезарядкой апробируют в зоне СВО

Российский сеткомет «Паук-30Б» с функцией быстрой перезарядки апробируют в зоне специальной военной операции (СВО). Об это ссылкой на научно-производственное объединение (НПО) «Полет» сообщает ТАСС.

«С учетом пожеланий военнослужащих была значительно доработана конструкция сеткомета, теперь она позволяет перезарядить изделие буквально за десять секунд. Кроме того, картридж стал одноразовым: бойцам не надо думать о том, как его перезарядить», — сказали в компании.

Там добавили, что форма картриджа стала удобнее — вместо конуса она изготовлена в формате магазина. Также снижены отдача при выстреле и его стоимость. В НПО уточнили, что апробация «Паука-30Б» в зоне СВО начнется в феврале, а модернизация сеткомета не остановится.

В декабре Министерство обороны России рассказало, что российские бойцы используют устройство «Веревка» для нейтрализации коптеров противника в зоне СВО.

В ноябре агентство со ссылкой на компанию «Орда-Пилот» сообщило, что в России создали сеткомет для защиты не только военной, но и гражданской техники от дронов.