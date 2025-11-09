Сеткомет для защиты техники от дронов придумали в России

В России в I квартале 2026 года выпустят сеткометы для защиты техники от дронов

В России создали сеткомет для защиты не только военной, но и гражданской техники от дронов. Это специальный комплекс, оснащенный устройством для метания сети и видеосистемой с машинным зрением, а его выпуск запланирован уже на первый квартал 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик «Орда-Пилот».

Разработчики рассказали, что видеосистема наблюдает за определенным сектором и выявляет воздушные цели. Если будет обнаружен, приближающийся к технике дрон, сработает устройство метания сети — оно повернется в сторону потенциального агрессора и выстрельнет сеткой.

«Комплекс безопасен в применении и может устанавливаться на любую военную и гражданскую технику», — добавили в организации.

В компании также пояснили, что максимальная дальность выстрела сеткой составит 45 метров, прицельная дальность планируется в 30 метров. Работы над механикой устройства продолжаются.

Ранее специалисты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища им. П. С. Нахимова создали разведывательный беспилотник корабельного базирования. Он может садиться на воду и самостоятельно маневрировать.