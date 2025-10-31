У ВМФ РФ появится способный садиться на воду БПЛА-разведчик

БПЛА-разведчик корабельного базирования с посадкой на воду запатентовали в РФ

Специалисты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища им. П. С. Нахимова создали разведывательный беспилотник корабельного базирования, который может выполнять посадку на воду для дальнейшего самостоятельного движения и маневрирования, пишет ТАСС.

Беспилотник создан по схеме фюзеляжа в виде лодки, оснащен герметичными отсеками для бортового оборудования, а также имеет аэродинамические элементы. У нового БПЛА сконструировано крыло специальной формы с интегрированными поплавками, а также для лучшей маневренности создано V-образное хвостовое оперение и пилон с силовой установкой над фюзеляжем.

Инженеры также сделали на БПЛА помимо двигателя внутреннего сгорания, электродвигатель, чтобы увеличить время его полета.

При помощи данного беспилотника можно будет осматривать водное пространство с высоты в две тысячи метров в полосе до пяти километров. Это при том, что будет использоваться оптико-электронная полезная нагрузка. А также до 20 километров при использовании радиолокационной станции с синтезированной апертурой с возможностью дополнительной классификации цели.

Данная разработка позволит не только заблаговременно готовить корабль к бою при обнаружении безэкипажных катеров противника, но и корректировать маршрут, чтобы уйти от встречи с ними.

