«Нет ни у кого в мире». Путин рассказал об уникальном российском оружии и обсудил с Герасимовым ход СВО. Что об этом известно?

Путин потребовал определить класс новой ракеты «Буревестник»

Президент России Владимир Путин утром в воскресенье, 26 октября, приехал на пункт управления объединенной группировки войск в военной форме и заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова.

Российскому лидеру доложили о продвижении войск в зоне спецоперации и успехах армии. Также на повестке было обсуждение завершения испытаний ракеты «Буревестник» — нового российского оружия с ядерной установкой, которому нет аналогов в мире.

Что известно об уникальности «Буревестника»

Так, Путин сообщил, что Российская армия 21 октября провела решающие испытания новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. В связи с этим он поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру, а также определить, к какому классу она относится.

Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет Владимир Путин президент России

Герасимов, в свою очередь, рассказал, что во время решающих испытаний ракета преодолела 14 тысяч километров, и это не предел. Также она показала возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Говоря о ядерных силах России, российский президент подчеркнул, что на данный момент они находятся «на самом высоком уровне, на более высоком, чем у всех ядерных государств». Также он добавил, что тренировка подтвердила надежность ядерного щита страны.

Кадр: kremlin.ru

Российская армия наступает на нескольких направлениях в зоне СВО

Обсуждая ход спецоперации, Герасимов доложил, что группировка войск «Центр» завершила окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова. Он добавил, что в кольце Российской армии на этом участке находится 31 батальон ВСУ.

На направлении действия группировки войск «Запад» окружен Купянск. Также к завершению подходит операция по освобождению Ямполя.

На купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском — 5,5 тысячи

Группировка войск «Север», в свою очередь, освободила более 70 процентов Волчанска, а «Восток» — развивает наступление в Запорожье и Донецкой народной республике, освобождено шесть населенных пунктов.

Путин поздравил российских бойцов с окружением Купянска и успехами на других направлениях, однако отметил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях, в том числе за счет действий в соседних районах.

Говоря о продолжении Россией спецоперации, он подчеркнул, что ВС РФ должны продолжать ее в соответствии с планами Генштаба.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Путин призвал сохранять жизни

Как отметил российский глава, украинским солдатам стреляют в спину, им непросто сдаваться в плен. В связи с этим он призвал обращаться с пленными исключительно в рамках российского и международного права, обеспечивая все меры для сдачи в плен украинских военнослужащих.

Армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием. И будем из этого исходить Владимир Путин президент России

Что касается местных жителей, то при зачистке территорий от вражеских солдат им необходимо оказывать помощь при эвакуации в безопасные районы. Путин пояснил, что ВСУ нередко используют гражданское население в качестве живого щита.