Путин в военной форме приехал на пункт управления СВО и попал на видео

Президент России Владимир Путин в военной форме приехал утром в воскресенье, 26 октября, на пункт управления СВО. Соответствующие кадры публикует в своем Telegram журналист Кремлевского пула Павел Зарубин.

«Важные кадры», — подписал он публикацию.

Российский глава провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками. В том числе, он заслушал доклад о продвижении Вооруженных сил России в зоне спецоперации, а также поручил обеспечить меры, чтобы Вооруженные силы Украины могли сдаваться в плен с минимальными потерями.

Также стало известно, что у Красноармейска российские войска окружили 31 батальон украинских солдат. Завершается освобождение Ямполя, освобождено более 70 процентов Волчанска.