Россия
09:28, 26 октября 2025Россия

Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ окружили Купянск, завершается освобождение Ямполя
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: kremlin.ru

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину, который 26 октября приехал в пункт объединенной группировки войск, доложил о продвижении армии РФ в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

Как доложил начальник Генштаба, российские бойцы окружили Купянск, овладев переправой через реку Оскол. Там они блокировали группировку украинских солдат.

Кроме того, стало известно о завершении освобождения от Вооруженных сил Украины Ямполя. Волчанск, по словам Герасимова, освобожден уже на 70 процентов.

Путин, в свою очередь, поздравил ВС РФ с успехами по окружению Купянска и положительными результатами на других направлениях.

Кроме того, Герасимов сообщил, что ВС России окружили ВСУ у Красноармейска и Димитрова, в кольце оказался 31 батальон противника.

    Все новости