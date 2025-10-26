Россия
Российская армия взяла в кольцо 31 батальон ВСУ

Герасимов: ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В кольце у Вооруженных сил (ВС) России у района двух населенных пунктов — Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова — оказался 31 батальон Вооруженных сил Украины. Об этом в докладе российскому президенту Владимиру Путину заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Окружение противника в районе этих городов завершила группировка войск «Центр».

Владимир Путин приехал в воскресенье, 26 октября, на пункт управления объединенной группировки войск. Президенту доложили о ситуации на линии соприкосновения.

