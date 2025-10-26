Россия
09:20, 26 октября 2025Россия

Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Путин провел совещание с Герасимовым на пункте управления СВО
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск Минобороны РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, президент провел совещание, на котором присутствовал начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировками, принимающими участие в специальной военной операции (СВО).

«Верховному главнокомандующему дали полную информацию о положении дел, отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям, где в окружении находятся до пяти и пяти с половиной тысяч солдат ВСУ», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в свой день рождения встретился с командующими группировками войск и предложил обсудить текущую ситуацию в зоне СВО.

