Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:13, 7 октября 2025Россия

Путин в день рождения встретился с командующими группировками войск

Путин в день рождения встретился с командующими группировками войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Во время поездки в Северо-Западный федеральный округ президент РФ Владимир Путин на совещании предложил обсудить текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Путин также предложил заслушать доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед ними задач.

«Обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу», — добавил российский лидер.

Президент России в свой день рождения провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. На встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки Андрей Белоусов, Александр Бортников и Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев, глава администрации российского лидера Антон Вайно и спецпредставитель Путина Сергей Иванов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

    На Украине установили рекорд по числу побегов с фронта

    У берегов Одессы заметили смерч

    Стало известно об огромных потерях ВСУ под Северском

    Тренеры «Торпедо» и «Металлурга» едва не подрались после матча КХЛ

    В ряде городов ЛНР пропал свет

    Над Россией за три часа уничтожили 30 беспилотников

    На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции

    Раскрыты последствия изъятия активов России для Европы

    В Москве начался пожар в чайхане из-за взрыва газового баллона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости