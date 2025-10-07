Путин в день рождения встретился с командующими группировками войск

Во время поездки в Северо-Западный федеральный округ президент РФ Владимир Путин на совещании предложил обсудить текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.
Путин также предложил заслушать доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед ними задач.
«Обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу», — добавил российский лидер.
Президент России в свой день рождения провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. На встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки Андрей Белоусов, Александр Бортников и Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев, глава администрации российского лидера Антон Вайно и спецпредставитель Путина Сергей Иванов.