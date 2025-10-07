Песков: Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совбеза, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Оперативное совещание с членами Совета безопасности произошло по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.

Песков уточнил, что на встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки Андрей Белоусов, Александр Бортников и Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев, глава администрации российского лидера Антон Вайно и спецпредставитель Путина Сергей Иванов.

