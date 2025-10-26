Путину доложили о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО

Герасимов сообщил Путину о высоких возможностях по обходу ПВО у «Буревестника»

Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» показала высокие результаты по обходу средств ПВО. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил Валерий Герасимов. Его слова передает ТАСС.

Начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что 21 октября ракета продемонстрировала свои возможности.

«В ходе полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны», — заявил Герасимов.

Ранее стало известно, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Президент России Владимир Путин назвал ее «уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире».