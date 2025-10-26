В России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник»

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». Об этом сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний достигнуты. «Буревестник» способен преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны, что делает его одним из самых инновационных и стратегически значимых элементов российского вооружения.

Как заявлял военный эксперт Юрий Кнутов, «Буревестник» можно назвать оружием «Судного дня», так как его можно применить в случае начала глобальной ядерной войны.

Ранее в Китае отметили, что «Буревестник» способен изменить мировой баланс сил и подорвать гегемонию США.

