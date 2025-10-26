Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 26 октября 2025Россия

Россия завершила испытания уникальной ядерной ракеты

В России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». Об этом сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний достигнуты. «Буревестник» способен преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны, что делает его одним из самых инновационных и стратегически значимых элементов российского вооружения.

Как заявлял военный эксперт Юрий Кнутов, «Буревестник» можно назвать оружием «Судного дня», так как его можно применить в случае начала глобальной ядерной войны.

Ранее в Китае отметили, что «Буревестник» способен изменить мировой баланс сил и подорвать гегемонию США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО

    Путин высказался о продолжении СВО

    Трамп заявил о любви к остановке войн

    Цены на аренду жилья в столице обновили максимум

    Путин предупредил о попытках противника прорвать блокаду на двух направлениях

    В Пакистане пригрозили войной Афганистану

    Отец Илона Маска сравнил НХЛ и КХЛ

    Путин в военной форме приехал на пункт управления СВО и попал на видео

    Назван срок восстановления портов в Херсонской области

    Путин оценил ядерные силы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости