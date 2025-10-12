Военный эксперт раскрыл тайну анонсированного Путиным мощного оружия

Историк Кнутов: Под мощным оружием Путин мог подразумевать ракеты «Буревестник»

Президент России Владимир Путин, рассуждая о новом мощном оружии, мог подразумевать ракеты с неограниченной дальностью «Буревестник». Такой вывод после анонса российского лидера сделал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Это крылатая ракета с ядерной энергетической установкой на борту, способная нести ядерную боевую часть», — рассказал военэксперт. Однако, подчеркнул он, такие ракеты являются оружием «Судного дня», поскольку его можно применить в случае начала глобальной ядерной войны.

По его словам, ядерная энергоустановка у «Буревестника» приведет к заражению местности там, где ракета упадет, если случится авария или ее поражение.

Кнутов отметил, что ракета сама по себе уникальна, так как имеет неограниченную дальность полета. «20 тысяч километров — это примерно половина протяженности экватора. То есть, ракета может с любой стороны зайти на территорию противника. Свободно может обходить районы противовоздушной обороны», — добавил он.

Кроме того, предположил он, российский лидер мог иметь в виду совершенствование гиперзвукового оружия, например гиперзвукового блока «Авангард».