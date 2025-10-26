Бывший СССР
Путин поручил минимизировать жертвы среди ВСУ

Путин поручил обеспечить условия для сдачи в плен солдат ВСУ, минимизируя жертвы
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв. Слова главы государства передает корреспондент ТАСС.

Об этом Владимир Владимирович заявил во время совещания с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками войск, участвующими в специальной военной операции (СВО). Глава государства отметил, что российские военные всегда относились к противнику с милосердием. И впредь также нужно «исходить из этого».

Ранее стало известно, что Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск, где обсудил с командирами положение дел на фронте.

