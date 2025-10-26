Путин высказался о продолжении СВО

Владимир Путин заявил, что ВС РФ должны продолжать СВО в соответствии с планами

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ должны продолжать специальную военную операцию (СВО) в соответствии с планами Генштаба. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства обратился к командующим группировками сил, участвующими в СВО, на совещании. Он отметил успехи российской армии по окружению противника в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска.

«Командующим необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, который был разработан Генеральным штабом Вооруженных сил», — заявил Владимир Владимирович.

Ранее стало известно, что президент России поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв.