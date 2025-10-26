Россия
10:07, 26 октября 2025

Путин предупредил о попытках противника прорвать блокаду на двух направлениях

Путин предупредил о планах противника деблокировать свои группировки
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях, в том числе за счет действий в соседних районах. Об этом сообщают РИА Новости.

На совещании с командующими российскими войсками, участвующими в СВО, глава государства отметил, что украинские силы могут действовать как «изнутри, так и извне», пытаясь создать условия для прорыва блокировки.

Ранее Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, назвав ее «уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире».

