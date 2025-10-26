Путин предупредил о попытках противника прорвать блокаду на двух направлениях

Президент России Владимир Путин заявил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях, в том числе за счет действий в соседних районах. Об этом сообщают РИА Новости.

На совещании с командующими российскими войсками, участвующими в СВО, глава государства отметил, что украинские силы могут действовать как «изнутри, так и извне», пытаясь создать условия для прорыва блокировки.

