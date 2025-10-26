Россия
Путин оценил ядерные силы России

Путин: Ядерный щит России подтвердил свою надежность
Виктория Клабукова
СюжетМинобороны

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ядерный потенциал России не уступает другим державам. Об этом в ходе визита в один из пунктов объединенной группировки войск Минобороны РФ заявил президент страны Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

По словам главы страны, с ядерными мощностями России не может сравниться ни одно другое государство. «Сила ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне, на более высоком, чем у всех ядерных государств», — подчеркнул Путин. Ядерный щит страны, как отмечает он, раз за разом доказывает свою эффективность. «Что касается тренировки стратегических наступательных сил, в очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России», — сказал президент. Путин также добавил, что стратегические силы Вооруженных сил страны могут в полном объеме обеспечить безопасность не только России, но и Союзного государства Белоруссии.

Ранее сообщалось об окончании испытаний крылатой ядерной ракеты «Буревестник». Ее называют одним из самых инновационных и стратегически значимых элементов российского вооружения.

