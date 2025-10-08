США вместо Tomahawk могут передать Украине ракеты JASSM и LRASM. В России их назвали реальной угрозой

Реальной угрозой для РФ могут стать поставки США не Tomahawk, а ракет типа JASSM

Вместо Tomahawk США могут передать Украине другие, не менее опасные ракеты, считает автор канала «Старше Эдды».

Речь идет о ракетах JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile; крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей) и LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile; противокорабельная ракета, которую можно как подвешивать под самолет, так и запускать из корабельных вертикальных пусковых установок). Автор назвал их возможную передачу реальной угрозой — отчасти потому, что их поставки могут быть восприняты легче по логике «не "Томагавки", и слава богу».

Он также указал среди причин то, что аргументов против передачи Tomahawk множество и «[президент США Дональд] Трамп их в целом осознает».

США могут передать Украине ракеты с истекающим сроком хранения

«Старше Эдды» отметил, что США на данный момент располагают несколькими тысячами ракет типа JASSM и LRASM и у ранних серий первых из перечисленных уже подходит к концу срок хранения. «Их вполне могут передать, особенно учитывая, что F-16 — один из штатных носителей ракет этого типа. Дальность в 370 километров позволит им обстреливать плюс-минус те же цели, что и европейским Storm Shadow и SCALP, и не должна с точки зрения американской логики как-то привести к эскалации», — считает он.

Американские военные проводят визуальный осмотр ракет JASSM на авиабазе Андерсен, Гуам Фото: U.S. Air Force / Airman 1st Class Spencer Perkins

При этом российская сторона ранее сдержанно реагировала на каждый новый тип оружия, поставляемый Украине (вплоть до боевых самолетов), притом что «на каждом этапе противник останавливался и тщательно изучал реакцию», указывает автор.

Интересно, если на них не отреагировать, что будет дальше? Действительно «Томагавки»? Можно и дождаться, и при грамотном применении это действительно опасное оружие. А с грамотным применением и сами [украинцы] уже много чего знают, и у кого уточнить найдут Telegram-канал «Старше Эдды»

О возможных поставках JASSM заговорили еще летом

В июле сообщалось, что Трамп рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет воздушного базирования JASSM. По данным Military Watch Magazine, ракетами будут оснащать стоящие на вооружении Украины истребители F-16, и за счет своей дальности они смогут поражать цели в глубине территории России.

Американские летчики готовятся к установке ракет JASSM в музее Южной Дакоты Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Hannah Malone

Там же отмечается, что другие самолеты, которыми располагает Украина, прежде всего Су-24М и Су-27, уже были модифицированы для запуска западных крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют «некоторые сопоставимые характеристики с JASSM».

Военный блогер Юрий Подоляка также считал, что США могут поставлять Киеву ракеты с истекающим сроком годности, так как срок хранения AGM-158 JASSM составляет 20-25 лет. Поставки первого вида таких ракет для армии США выполнялись с 2003 по 2008 год, а второго — с 2010-го. Военный блогер убежден, что Трамп может поставлять Киеву ракеты, которые необходимо списывать.

Telegram-канал «Военная хроника» считает, что поставки на Украину JASSM в небольших объемах стратегически ничего не поменяют, однако впоследствии ситуация может поменяться, если Киев начнет получать сотни таких боеприпасов.

По данным издания, в случае регулярных поставок, JASSM для украинской стороны будут играть ту же роль, что и фугасные авиационные бомбы для российской, то есть cпровоцируют «системное размыкание глубины обороны».

Канал отмечает, что в модификации Extended Range (JASSM-ER) ракета имеет дальность применения до 925 километров, что позволит ей атаковать, в частности, крупные российские города вроде Москвы. При этом, по мнению издания, не исключено, что JASSM может применяться с имеющихся у Украины самолетов МиГ-29, Су-24 и Су-27.