ISW: Почти 2 тысячи объектов РФ попали в зону поражения ракет Tomahawk

В зону поражения американских крылатых ракет Tomahawk теоретически могут попасть почти 2000 военных объектов на территории России в том случае, если Вашингтон передаст такое вооружение Киеву. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Организация опубликовала карту, демонстрирующую зону поражения различного дальнобойного оружия, включая уже поставленные Киеву ракеты ATACMS. Аналитики отметили цели, до которых теоретически могут долететь «Томагавки» BGM-109E Block IV с дальностью 1600 километров и ракеты с максимальной дальностью 2500 километров.

Так, в зоне поражения менее дальнобойного «Томагавка» теоретически могут оказаться 1655 известных военных объектов, включая 67 авиабаз. Ракета с дальностью 2500 километров обладает теоретической возможностью долететь до 1945 объектов. При этом аналитики ISW отмечают, что «Томагавками» можно поражать отдаленные склады, арсеналы и объекты системы противовоздушной обороны.

Путин оценил ракеты «Томагавк»

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ракеты «Томагавк» хоть и не современное, но мощное оружие.

«Что касается "Томагавков", то это мощное оружие. Оно правда уже такое, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу», — отметил глава РФ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» станут серьезным витком эскалации конфликта, но не смогут изменить ситуацию на фронте. «Это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел по фронтам для киевского режима», — сказал представитель Кремля.

В России допустили применение ядерного оружия в ответ на поставки Киеву «Томагавков»

Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок выражал мнение, что поставки Киеву американских крылатых ракет «Томагавк» развяжут руки Москве. По его словам, в случае принятия президентом США Дональдом Трампом решения передать Украине это вооружение Москва может ответить двумя способами. Первый из них — массированный удар по правительственному кварталу Киева, где находится военно-политическое руководство Украины.

Фото: Ho New / Reuters

В качестве второго возможного варианта ответа полковник допустил приведение стратегических ядерных сил в высшие степени боевой готовности и нанесение демонстрационных ударов. Он подчеркнул, что речь идет об одиночных пусках ракет с ядерными зарядами по акваториям океана или незаселенным районам.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что в случае поставок ракет «Томагавк» Киеву пострадать может не только Украина.

Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом политик рассказал в контексте вопроса о возможных поставках ракет «Томагавк» Киеву.

Я не добиваюсь эскалации Дональд Трамп президент США

При этом американский лидер сообщил, что практически принял решение по «Томагавкам». Однако он не пояснил, в чем оно заключается.

Путин же подчеркивал, что возможная поставка Украине ракет «Томагавк» не изменит ситуацию на поле боя. Однако, как подчеркнул российский лидер, использование Киевом ракет негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона. Путин также допустил, что в США выступают с заявлениями о поставках «Томагавков», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.