В США показали попадающие в зону поражения «Томагавков» объекты

ISW: В зону поражения Tomahawk попадает почти 2000 российских объектов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kenneth Moll / Reuters

Почти 2000 военных объектов на территории России могут попасть в зону поражения крылатых ракет Tomahawk, если Вашингтон передаст их Киеву. Места, которые могут стать потенциальными целями ракет, перечислили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Организация опубликовала карту, показывающую зону поражения различного дальнобойного оружия, включая уже поставленные Киеву ракеты ATACMS. Аналитики отметили цели, до которых теоретически могут долететь «Томагавки» BGM-109E Block IV с дальностью 1600 километров и ракеты с максимальной дальностью 2500 километров.

В зоне поражения менее дальнобойного «Томагавка» может оказаться 1655 известных военных объектов, включая 67 авиабаз. Ракета с дальностью 2500 километров обладает теоретической возможностью долететь до 1945 объектов.

Аналитики ISW отмечают, что «Томагавками» можно поражать отдаленные склады, арсеналы и объекты системы противовоздушной обороны.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин сообщил, что «Томагавк» — это не самое современное, но мощное оружие.

