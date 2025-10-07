В России допустили применение ядерного оружия в ответ на поставки Киеву Tomahawk

Полковник Ходаренок: Поставки Киеву Tomahawk развяжут руки Москве

Поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk развяжут руки Москве. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок в публикации для «Газеты.ру».

По его словам, в случае принятия президентом США Дональдом Трампом решения передать Украине Tomahawk Москва может ответить двумя способами. Первый из них — массированный удар по правительственному кварталу Киева, где находится военно-политическое руководство Украины. Ходаренок подчеркнул, что после угроз украинского лидера Владимира Зеленского Кремлю этот квартал «в самое ближайшее время должен быть как минимум снесен под ноль».

В качестве второго возможного варианта ответа полковник допустил приведение стратегических ядерных сил в высшие степени боевой готовности и нанесение демонстрационных ударов. Он подчеркнул, что речь идет об одиночных пусках ракет с ядерными зарядами по акваториям океана или незаселенным районам. «Высотный ядерный взрыв может быть и над акваторией Черного моря, чтобы он был хорошо виден в Одессе, Николаеве и Киеве. Вполне возможно, что одного взрыва будет недостаточно», — написал обозреватель.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в случае поставок ракет Tomahawk Киеву пострадать может не только Украина. При этом, по его мнению, Трамп понимает меру ответственности, а также последствия решения о поставке вооружения.

6 октября глава Белого дома сообщил, что решение по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину принято. При этом он не объяснил, в чем оно заключается, и подчеркнул, что не стремится к эскалации ситуации.