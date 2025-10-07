Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 7 октября 2025Россия

В России допустили применение ядерного оружия в ответ на поставки Киеву Tomahawk

Полковник Ходаренок: Поставки Киеву Tomahawk развяжут руки Москве
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

Поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk развяжут руки Москве. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок в публикации для «Газеты.ру».

По его словам, в случае принятия президентом США Дональдом Трампом решения передать Украине Tomahawk Москва может ответить двумя способами. Первый из них — массированный удар по правительственному кварталу Киева, где находится военно-политическое руководство Украины. Ходаренок подчеркнул, что после угроз украинского лидера Владимира Зеленского Кремлю этот квартал «в самое ближайшее время должен быть как минимум снесен под ноль».

В качестве второго возможного варианта ответа полковник допустил приведение стратегических ядерных сил в высшие степени боевой готовности и нанесение демонстрационных ударов. Он подчеркнул, что речь идет об одиночных пусках ракет с ядерными зарядами по акваториям океана или незаселенным районам. «Высотный ядерный взрыв может быть и над акваторией Черного моря, чтобы он был хорошо виден в Одессе, Николаеве и Киеве. Вполне возможно, что одного взрыва будет недостаточно», — написал обозреватель.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в случае поставок ракет Tomahawk Киеву пострадать может не только Украина. При этом, по его мнению, Трамп понимает меру ответственности, а также последствия решения о поставке вооружения.

6 октября глава Белого дома сообщил, что решение по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину принято. При этом он не объяснил, в чем оно заключается, и подчеркнул, что не стремится к эскалации ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

    Адвокат прокомментировала данные об участии в СВО главаря ОПГ «Индейцы»

    Раскрыты гражданства активно переезжающих в Россию с Запада иностранцев

    Популярный российский блогер едва не сгорел в автомобиле за 70 миллионов рублей

    Забота о коте лишила россиянку сотен тысяч рублей

    Российские войска ударом трехтонной авибомбы уничтожили стратегический мост ВСУ

    Грузовик «Прогресс МС-33» прибыл на Байконур перед новой миссией

    Москвичей предупредили о погоде на выходных

    Россиянка из ревности облила супруга кипятком

    Назван ключевой вопрос для ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости