В России назвали ответ на поставки ракет Tomahawk Киеву

Никита Абрамов
Фото: Ho New / Reuters

В случае поставок ракет Tomahawk Киеву пострадать может не только Украина. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит РИА Новости.

По его мнению, президент США Дональд Трамп понимает меру ответственности, а также последствия решения о поставке вооружения. Поэтому, считает сенатор, скорее всего, ракеты не попадут на Украину.

«Если это произойдет — конечно, не дай Бог, — ответ наш будет однозначный, решительный. И, в общем-то, я думаю, что пострадать может не только Украина», — заключил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Так политик ответил на вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.

