В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

Президент США Трамп: Решение по ракетам Tomahawk практически принято

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение по поставкам крылатых ракет (КР) Tomahawk («Томагавк») Украине практически принято. При этом он не объяснил, в чем оно заключается, и подчеркнул, что не стремится к эскалации ситуации.

В конце сентября стало известно, что Трамп отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в просьбе передать крылатые ракеты Tomahawk. Киев неоднократно поднимал вопрос о поставках этого оружия.

«Томагавки» позволяют поражать различные объекты на больших расстояниях, но они считаются не самой сложной целью для средств противовоздушной обороны (ПВО). В контексте возможных поставок ракет Киеву главным препятствием остается недостаток подходящих платформ.

Дональд Трамп Фото: Kent Nishimura / Reuters

Ракету Tomahawk приняли на вооружение в 1980-е годы

В 1971 году Военно-морские силы США начали изучение вопроса создания стратегической крылатой ракеты с подводным стартом. В 1976 году победителем конкурса стала ракета BGM-109 Tomahawk. Параллельно в США работали над созданием версий воздушного и наземного базирования.

Дальность различных модификаций «Томагавков» составляет от 870 до 2500 километров. Ракеты несли различные боевые части, включая кассетные, осколочно-фугасные, полубронебойные и ядерные. Современные модификации Tomahawk с оптико-электронной системой коррекции обеспечивают относительно высокую точность с круговым вероятным отклонением 5-10 метров.

2500 километров Максимальная дальность ракет Tomahawk

Основными эксплуатантами «Томагавков» остаются США и Великобритания. В частности, эти ракеты несут американские атомные подводные лодки типа «Лос-Анджелес» и британские типа «Астьют».

На Украине нет платформ для «Томагавков»

После возвращения дискуссии о «Томагавках» для Украины многие эксперты высказались о сложности реализации этой инициативы. Если для запуска баллистических ракет ATACMS достаточно относительно небольших мобильных платформ, а крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow адаптировали к имеющимися самолетам Киева, то с шестиметровым «Томагавком» ситуация иная.

Кораблей, способных нести КР, у Киева нет, а проекты создания авиационных «Томагавков» давно закрыли. Остается только версия наземного базирования из состава комплекса Typhon.

Передачу Киеву комплекса Typhon считают маловероятной

Новейшую систему приняли на вооружение в 2023 году. В ее основе лежит вариация корабельной установки вертикального пуска Mk41. Поэтому она также способна применять многоцелевые ракеты SM-6. В состав батареи комплекса входят четыре мобильные пусковые установки, командный пункт, транспортно-заряжающая машина и машина обеспечения.

Однако передачу Киеву «Тифона», который особенно важен для Вашингтона в контексте потенциального противостояния с Пекином, считают маловероятной. Как пишет западное издание Army Recognition, даже если будут устранены политические барьеры для такого шага, потребуется длительная подготовка к использованию систем на Украине. Более того, комплекс из нескольких модулей на полуприцепах будет не самой сложной целью.

Испытания ракеты «Томагавк» Фото: U.S. Defense / Wikimedia

Ракеты Tomahawk могут нести ядерный заряд

«Томагавки» изначально разрабатывали в качестве ядерного оружия. Базовая версия ракеты несла боевую часть W80 мощностью до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Также ядерной боеголовкой оснащали прошлую версию Tomahawk наземного базирования (GLCM). BGM-109G Gryphon, которые сняли с вооружения по условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, несли боевую часть мощностью 5-150 килотонн.

Поэтому гипотетическая передача «Томагавков» Киеву может привести к очередной эскалации конфликта. «Такая поставка будет способствовать эскалации крайне серьезно. Она станет сильнейшим дестабилизирующим фактором, на который, конечно, должен последовать серьезный ответ», — сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

Путин назвал Tomahawk мощным оружием

Ракеты Tomahawk — это не самое современное оружие в своем классе. При этом оно остается опасным средством поражения. По словам президента России Владимира Путина, «Томагавк» может представлять угрозу.

Что касается «Томагавков», то это мощное оружие. Оно, правда, уже такое, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу Владимир Путин президент России

Военный эксперт Дмитрий Корнев подчеркнул, что у российских систем ПВО есть опыт противостояния более совершенным ракетам Storm Shadow/SCALP-EG. К противостоянию с «Томагавками» готовились еще в СССР, поэтому можно предположить, что алгоритмы борьбы с ними хорошо отработаны. При этом следует признать, что возможное появление нового средства поражения в зоне конфликта усложнит работу российских военных.