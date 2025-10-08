В России назвали реальной угрозой поставки США отличных от Tomahawk ракет

В России назвали реальной угрозой передачу США вместо Tomahawk других ракет

Реальной угрозой для России могут стать поставки США ракет, отличных от Tomahawk. Например, речь может идти о ракете JASSM, пишет Telegram-канал «Старше Эдды».

«Американцы на сегодня располагают несколькими тысячами ракет типа JASSM (крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей) и LRASM (противокорабельная ракета, которую можно как подвешивать под самолет, так и запускать из корабельных вертикальных пусковых установок Мк 41). Этот запас копился более 25 лет, и у JASSM ранних производственных серий уже отчетливо подходит срок хранения», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что США вполне могут передать такое оружие Украине, так как самолеты F-16 являются штатными носителями ракет этого типа. По мнению автора поста, Киев может получить баллистические ракеты, так как реакция Москвы на передачу Украине полевой артиллерии, РСЗО, оперативно-тактических ракет и боевых самолетов оставалась сдержанной.

Передаст ли Дональд Трамп ракеты Tomahawk — вопрос медийный, а не практический, указывается в публикации. Там отмечается, что аргументов против таких поставок более чем достаточно, и Трамп их осознает.

Ранее сенатор Алексеей Пушков предупредил о «неограниченной ракетной войне» в случае решения США поставить крылатые ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что в условиях еще большей ожесточенности конфликта будет сложнее найти выход.

О том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи дальнобойного оружия Tomahawk, стало известно 27 сентября. The Wall Street Journal писал, что об этом американский лидер заявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским, однако соответствующие обязательства он брать на себя отказался. 7 октября Трамп сообщил, что практически принял решение по Tomahawk.