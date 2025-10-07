В Совфеде предупредили о «неограниченной ракетной войне» в случае одного решения США

Пушков: Передача Киеву Tomahawk приведет к неограниченной ракетной войне

Возможное принятие президентом США Дональдом Трампом решения поставить Киеву крылатые ракеты Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России. Об этом предупредил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Он подчеркнул, что в условиях еще большей ожесточенности конфликта будет сложнее найти выход. «Задумывался ли об этом Дональд Трамп?» — задался вопросом Пушков.

Сенатор также обратил внимание, что в США и Европе обсуждается только само политическое решение по Tomahawk, а не его последствия. Пушков отметил, что у Киева нет кораблей и платформ для запуска таких ракет. Кроме того, Вооруженные силы Украины, по его словам, не способны наводить их на цели и управлять ими, что потребует помощи американцев.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок допустил, что решение поставить Украине Tomahawk развяжет Москве руки в части применения ядерного оружия. По его мнению, одиночные демонстрационные удары могут быть нанесены по акваториям океана или незаселенным районам.

6 октября Трамп сообщил, что решение по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину принято. При этом он не объяснил, в чем оно заключается, и подчеркнул, что не стремится к эскалации ситуации.