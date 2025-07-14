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15:04, 14 июля 2025Наука и техника

Стало известно о последствиях поставок Украине способных ударить по Москве ракет JASSM

Для Украины ракеты JASSM могут играть роль ФАБов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Rachel Ross / U.S. Air Force

Поставки на Украину американских ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) в небольших объемах стратегически ничего не поменяют, однако впоследствии ситуация может поменяться, если Киев начнет получать сотни таких боеприпасов. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

По данным издания, в случае регулярных поставок AGM-158 JASSM для украинской стороны будут играть ту же роль, что и фугасные авиационные бомбы (ФАБ) для российской, то есть cпровоцируют «системное размыкание глубины обороны».

Telegram-канал отмечает, что в модификации Extended Range (JASSM-ER) ракета имеет дальность применения до 925 километров, что позволит ей ударять, в частности, по крупным российским городам вроде Москвы. При этом, согласно изданию, не исключено, что JASSM может применяться с имеющихся у Украины самолетов МиГ-29, Су-24 и Су-27.

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«Однако основная проблема в том, что передача JASSM может спровоцировать усиление дискуссии о поставках других, более дальнобойных видов вооружений», — заключается в публикации.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений.

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