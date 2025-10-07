«Трамп стоит перед сложным выбором». Зачем США хотят передать Украине высокоточные ракеты Tomahawk и чем на это ответит Россия?

Политолог Богуславская: Трамп стоит перед дилеммой в вопросе передачи Tomahawk

Президент США Дональд Трамп стоит перед дилеммой в вопросе передачи крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за возможных последствий этого решения. Об этом «Ленте.ру» заявила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

6 октября Дональд Трамп рассказал, что «практически принял» решение по поставкам Tomahawk Украине. При этом он заявил о необходимости узнать перед окончательным решением намерения украинской стороны по использованию вооружения.

Что влияет на заявления Трампа?

Как отметила Юлия Богуславская, на риторику президента США о передаче ракет Украине влияет борьба сторонников и противников выделения военной помощи украинской стороне. По ее мнению, Дональд Трамп также столкнулся с последствиями собственных обещаний в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки.

По данным The Wall Street Journal, перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп долго беседовал «с должностными лицами США, которые давно добивались ужесточения его позиции» по украинскому конфликту. В числе самых влиятельных сторонников Украины в Белом доме были упомянуты специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог и бывший советник по национальной безопасности постпред США при ООН Майк Уолтц.

Трамп начинает уставать. Время его президентства идет: ему нужно отчитываться перед избирателями о своем прогрессе, его начинают критиковать и требовать более жестких мер в отношении России для того, чтобы принудить к миру Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Как предположила политолог, Трамп намерен дать России сигнал по переговорам об урегулировании конфликта на Украине за счет создания неопределенности вокруг Tomahawk. В то же время она отметила стиль риторики американского лидера и его нечеткую позицию, в том числе в вопросе введения санкций и ультиматумов России.

Трамп стоит перед сложным выбором — либо пытаться каким-то образом договориться с Россией, либо оставить эти затеи и наблюдать за сближением России и Китая. Этот выбор во многом определит его президентство Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Как будет осуществляться контроль над ракетами?

Как рассказали Axios источники в украинском правительстве, администрация Трампа обеспокоена возможностью контроля за применением Tomahawk Украиной. При этом собеседники издания отметили, что им неизвестно решение американского лидера.

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук усомнился в быстрой передаче «Томагавков» Украине, предположив использование США этого вопроса для давления на Россию. «До последнего будут тянуть, а возможно, пусть бы так и было, к счастью, не дадут их нам», — высказался политик.

Как отметила Юлия Богуславская, в случае передачи ракет Украина будет вынуждена использовать их под тщательным контролем США и при участии американцев. Политолог указала на существующие институты контроля США над передаваемыми вооружениями, а также необходимость данных от американского разведывательного сообщества для нанесения ударов.

Применение Tomahawk — это достаточно сложный и дорогостоящий способ решения задач, которые могут быть решены в том числе с помощью дронов Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Фото: Department of Defense / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Причины нежелания США передавать Украине Tomahawk

Как подчеркивает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, на передачу крылатых ракет ВСУ во многом влияет вопрос наличия носителей вооружения. Эксперт указал на нехватку пусковых установок наземного базирования, в частности, Typhon, у армии США, а также их союзников.

Основными носителями Tomahawk в настоящий момент являются корабли и атомные подводные лодки (АПЛ): например, эсминцы типа «Арли Берк» или АПЛ типа «Лос-Анджелес». При этом модификации ракеты воздушного базирования были признаны малоэффективными

Юлия Богуславская отметила растущую стоимость передаваемых ВСУ вооружений и связанную с этим проблему эффективности военной помощи. По мнению эксперта, США могут пойти на передачу Tomahawk и носителей ракет за счет европейских государств, но это затянет процесс и увеличит финансовые издержки для Запада.

По-прежнему стоит вопрос о целесообразности — насколько Соединенные Штаты вообще могут быть уверены в том, что Tomahawk приведут к каким-то серьезным изменениям на Украине Юлия Богуславская старший преподаватель факультета международных отношений СПбГУ

Как передача Tomahawk скажется на отношениях с Россией?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки Tomahawk Украине станут серьезным витком эскалации конфликта. При этом он отметил, что передача вооружения ВСУ не улучшит положение Киева на фронте.

Президент России Владимир Путин назвал ракеты в ходе пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» мощным и представляющим угрозу оружием. Российский лидер позже подчеркнул, что решение Трампа о передаче вооружений приведет к разрушению отношений с США.

Как предположила Юлия Богуславская, Белый дом учтет заявления Кремля при принятии финального решения. По ее мнению, в США будут все же скорее склоняться к охлаждению отношений с Россией. При этом эксперт указала на непредсказуемость итоговой позиции Трампа из-за внутренних факторов и непоследовательности политика.