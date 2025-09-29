Норин: Разрешение ВСУ бить вглубь России — это дешевый способ надавить на Москву

Разрешение администрации президента США Дональда Трампа Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь России — это дешевый способ параллельно надавить на Москву и Киев, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Об этом «Ленте.ру» заявил военный историк и аналитик Евгений Норин.

В частности, эксперт указал, что Трампу проблематично добиться выделения новых видов вооружений для Киева. Поэтому он лишь дал согласие на применение уже выделенного оружия.

Разрешение, которое выдал Трамп не требует от него никаких усилий. Любое новое оружие проблематично изыскать и передать Украине. Поэтому он ищет любые дешевые способы надавить на Путина и на Зеленского Евгений Норин военный историк и аналитик

При этом Норин обратил внимание на то, что Трамп стремится «не переусердствовать» и ищет такие способы принуждения, которые не приведут к опасным последствиям для самих Соединенных Штатов.

«Трамп сейчас столкнулся с ситуацией, когда усадить стороны за стол переговоров сложно. Для Украины неприемлемы требования России, для Москвы неприемлемы требования Киева. Соответственно, Трамп давит и на Россию, и на Украину, но он старается не переусердствовать и не наносить вреда американскому национальному хозяйству. Все требования, которые сейчас он может выкатить по поводу России, создают проблемы самим Штатам», — отметил аналитик.

Дональд Трамп и Кит Келлог. Фото: Susan Walsh / AP

Что известно о разрешении Трампа наносить удары вглубь России?

Впервые о решении Трампа разрешить наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием заявил спецпосланник главы государства Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что если Киев учтет слова Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио, то украинские власти могут использовать возможность нанесения глубоких ударов. Он отметил, что в России «нет неприкосновенных мест».

При этом Келлог не уточнил, имеет ли в виду удары американским оружием. Он допустил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана с этим

Также 26 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Однако, как отмечается в статье, хозяин Белого дома не стал брать на себя прямых обязательств по снятию ограничений.

Вэнс раскрыл детали о передаче ракет ВСУ

Помимо Келлога, ситуацию комментировал и Вэнс. В частности, вице-президент заявил, что идея поставить крылатые ракеты Tomahawk Киеву рассматривается, но финальное слово остается за Трампом.

Вы спрашиваете о [передаче Киеву крылатых ракет] Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент Джей Ди Вэнс вице-президент США

Политик также подчеркнул, что хозяин Белого дома примет то решение, которое в большей степени будет отвечать интересам США. «Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас», — подытожил он.

Кроме этого, вице-президент заявил, что России нужно «проснуться и принять реальность» в конфликте на Украине.

«Россиянам нужно проснуться и принять реальность. (...) Сколько еще людей они готовы потерять (...) ради очень небольшой, если вообще какой-либо, военной выгоды на земле?» — задался вопросом он.

При этом Вэнс отметил, что позиция американской администрации по урегулированию конфликта на Украине «не изменилась», и США «продолжат работу ради достижения мира»

Пуск ATACMS. Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Как решение Трампа может изменить ситуацию на фронте?

Как указал Норин, решение Трампа по ударам ВСУ вглубь территории России мало влияет на ситуацию на фронте. В частности, он обратил внимание, что крылатые ракеты относительно легко сбиваются системой противовоздушной обороны (ПВО), нежели другие типы вооружений.

Крылатые ракеты сбивать легче, и удары на такую глубину будут наноситься с достаточно ощутимым противодействием российской ПВО. Поэтому радикальных изменений не произойдет Евгений Норин военный историк и аналитик

Кроме того, эксперт напомнил, что удары вглубь России ВСУ и так наносят прочими видами военной техники.

«Трамп положил еще одну гирьку на весы, но она уже достаточно мелкая, потому что удары дронами на такую глубину и так наносятся. Удары крылатыми ракетами — это неприятно, но не катастрофично», — резюмировал он.