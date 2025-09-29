В США высказались об ударах вглубь России

Спецпредставитель Келлог: Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox New.

Келлог подчеркнул, что если Киев учтет слова Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, то украинские власти способны использовать возможность нанесения глубоких ударов. Он отметил, что в России «нет неприкосновенных мест».

Кроме того, Келлог не уточнил, имеет ли в виду удары американским оружием. Он допустил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана с этим.

Ранее сообщалось, что Трамп на встрече с Зеленским допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. При этом он не стал брать на себя прямых обязательств по снятию ограничений.