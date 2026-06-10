Ида Галич показала фигуру в бикини через десять месяцев после родов

Блогерша Ида Галич показала фигуру в черном бикини через десять месяцев после родов

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в купальнике через десять месяцев после родов. Видео появилось в ее Telegram-канале.

36-летняя знаменитость во время отдыха снялась с избранником — бизнесменом Олегом Ледвичем. Она предстала на размещенных кадрах в черном бикини и бейсболке.

«Продолжаю приводить себя в форму. Мне нравится, как я выгляжу», — указала в подписи инфлюэнсерша.

В конце июля 2025 года Галич сообщила, что родила дочь Татьяну. До этого она рассказала, что помолвлена с Ледвичем, отношения с которым начались в октябре 2024-го.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.