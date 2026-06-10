Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:08, 10 июня 2026Ценности

Ида Галич показала фигуру в бикини через десять месяцев после родов

Блогерша Ида Галич показала фигуру в черном бикини через десять месяцев после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «IdaGalich»

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в купальнике через десять месяцев после родов. Видео появилось в ее Telegram-канале.

36-летняя знаменитость во время отдыха снялась с избранником — бизнесменом Олегом Ледвичем. Она предстала на размещенных кадрах в черном бикини и бейсболке.

«Продолжаю приводить себя в форму. Мне нравится, как я выгляжу», — указала в подписи инфлюэнсерша.

В конце июля 2025 года Галич сообщила, что родила дочь Татьяну. До этого она рассказала, что помолвлена с Ледвичем, отношения с которым начались в октябре 2024-го.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя рассказал об ответе генсека ООН по Буче

    Трамп рассказал о тайных операциях с иранской нефтью

    Названа идеальная для жаркой погоды поза для секса с минимальной нагрузкой на сердце

    Союзник России ответил на территориальные претензии со стороны трех стран

    Фанат популярного российского футбольного клуба поддержал террористов и получил срок

    Названы наиболее климатически уязвимые регионы России

    Россиянка оказалась в заложниках в отеле Таиланде из-за долга в 1,8 миллиона рублей

    Власти вынудили женщину избавиться от гориллы

    США нанесли удар по танкеру в Оманском заливе

    Стало известно о судьбе вручившей выпускнику сертификат «Леша 404» российской учительницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok