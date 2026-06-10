Власти вынудили женщину избавиться от гориллы

В Великобритании власти вынудили женщину избавиться от статуи гориллы

Суд предписал жительнице Великобритании убрать с фасада дома статую гориллы после того, как на нее пожаловались местные власти. Об этом пишет Mirror.

Фигура в течение 15 лет была установлена перед старым домом 59-летней Адель Тил в Лидсе. Спустя шесть лет после переезда в Уэйкфилд британка выкупила четырехкилограммовую гориллу за 600 фунтов стерлингов и поставила на деревянный постамент между окнами второго этажа нового дома.

В мае 2025 года отдел планирования городского совета заявил, что горилла «не соответствует характеру окружающей местности», а через месяц суд предписал демонтировать статую в течение четырех недель. Тил подала апелляцию, которая была отклонена в мае 2026 года. Она решила передать гориллу в магазин для публичной выставки на неопределенный срок.

Ранее жительница элитного района Монтесито в городе Санта-Барбара американского штата Калифорния заполнила дом и двор фигурами свиней и разозлила соседей.