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20:16, 10 июня 2026Экономика

Власти вынудили женщину избавиться от гориллы

В Великобритании власти вынудили женщину избавиться от статуи гориллы
Александра Качан (Редактор)

Кадр: @SWNS

Суд предписал жительнице Великобритании убрать с фасада дома статую гориллы после того, как на нее пожаловались местные власти. Об этом пишет Mirror.

Фигура в течение 15 лет была установлена перед старым домом 59-летней Адель Тил в Лидсе. Спустя шесть лет после переезда в Уэйкфилд британка выкупила четырехкилограммовую гориллу за 600 фунтов стерлингов и поставила на деревянный постамент между окнами второго этажа нового дома.

В мае 2025 года отдел планирования городского совета заявил, что горилла «не соответствует характеру окружающей местности», а через месяц суд предписал демонтировать статую в течение четырех недель. Тил подала апелляцию, которая была отклонена в мае 2026 года. Она решила передать гориллу в магазин для публичной выставки на неопределенный срок.

Ранее жительница элитного района Монтесито в городе Санта-Барбара американского штата Калифорния заполнила дом и двор фигурами свиней и разозлила соседей.

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