Экономика
13:44, 24 марта 2026

Миллиардер заполнила дом свиньями и разозлила соседей

SFGATE: Жители Калифорнии пожаловались на переполненный фигурами свиней дом
Александра Качан (Редактор)

Фото: ehudson / Shutterstock / Fotodom

Жительница элитного района Монтесито в городе Санта-Барбара американского штата Калифорния заполнила дом фигурами свиней и разозлила соседей. Об этом пишет издание SFGATE.

Владелица дома — 77-летняя бизнесвумен Никки Гроссо, которая начала собирать фигурки, игрушки и другие предметы в форме поросят вместе с ныне покойным мужем, который работал полицейским. На один из праздников она подарила ему керамическую свинью, сделав отсылку на обидное прозвище для представителей этой профессии. С тех пор коллекция пары выросла до шести тысяч предметов.

Дом Гроссо стал местной достопримечательностью, привлекающей туристов, однако другие собственники оказались недовольны таким соседством. Живущие неподалеку люди не раз критиковали внешний вид дома, из окон и во дворе которого виднеются свиньи. Однажды местные дети украли одну из фигур и оставили у дороги.

Гроссо собирается избавиться от своей коллекции в следующем году, но не из-за гнева соседей. Женщина планирует продать дом и переехать в Лос-Анджелес, где стала проводить больше времени.

Ранее стало известно, что певица Адель полностью переделала бывший дом актера Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе, который купила в 2022 году.

