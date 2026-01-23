Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:11, 23 января 2026Экономика

Адель полностью переделала бывший особняк Сильвестра Сталлоне

Певица Адель полностью переделала купленный в 2022-м особняк Сильвестра Сталлоне
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for AD

Певица Адель полностью переделала бывший дом Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе, который приобрела в 2022 году. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, новая владелица «камня на камне» не оставила от особняка, выполненного в средиземноморском стиле. Нетронутым остался лишь бассейн, украшенный статуей Сталлоне в образе его самого известного персонажа — боксера Рокки с поднятым в победном жесте кулаком. Между тем очевидцы отмечают, что бассейн давно не чистили и он зарос тиной.

Дом, перестроенный по пожеланиям Адель, покрашен в белый и серый цвета. Одна из главных его особенностей — большие видовые окна.

Эксперт по ремонту Ли Энн Рейнс подсчитала, что ремонт в доме британской звезды продлится еще примерно пять лет, и в общей сложности она потратит на него десятки миллионов долларов. «Когда все будет готово, разумно ожидать, что инвестиции в сданный и обставленный дом будут эквивалентны той сумме, которую она за него заплатила, — более 50 миллионов долларов», — заявила специалист.

Ранее сообщалось, что дом в США, расположенный по соседству с поместьем певицы Тейлор Свифт, выставили на продажу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали подробности хода переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Мужчина поехал в Мексику и был найден бездыханным в отеле при загадочных обстоятельствах

    Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня»

    Популярных российских блогеров обокрали в Таиланде

    Стоимость золота подобралась к новой психологической отметке

    Суд вынес решение насмерть придавившим россиянина охранникам

    Россиянин поставил на «Реал» и выиграл почти 6 миллионов рублей

    Врач объяснил любовь российских мужчин к интимной пластике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok