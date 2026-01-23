Адель полностью переделала бывший особняк Сильвестра Сталлоне

Певица Адель полностью переделала купленный в 2022-м особняк Сильвестра Сталлоне

Певица Адель полностью переделала бывший дом Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе, который приобрела в 2022 году. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, новая владелица «камня на камне» не оставила от особняка, выполненного в средиземноморском стиле. Нетронутым остался лишь бассейн, украшенный статуей Сталлоне в образе его самого известного персонажа — боксера Рокки с поднятым в победном жесте кулаком. Между тем очевидцы отмечают, что бассейн давно не чистили и он зарос тиной.

Дом, перестроенный по пожеланиям Адель, покрашен в белый и серый цвета. Одна из главных его особенностей — большие видовые окна.

Эксперт по ремонту Ли Энн Рейнс подсчитала, что ремонт в доме британской звезды продлится еще примерно пять лет, и в общей сложности она потратит на него десятки миллионов долларов. «Когда все будет готово, разумно ожидать, что инвестиции в сданный и обставленный дом будут эквивалентны той сумме, которую она за него заплатила, — более 50 миллионов долларов», — заявила специалист.

