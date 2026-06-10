ВТБ направит средства на восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

Банк ВТБ направит 1 млрд рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

Российский банк ВТБ направит один миллиард рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя», которая пострадала во время обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас», — подчеркнул глава банка Андрей Костин.

Он назвал пострадавший музей символом русского мужества и стойкости и пообещал поддержать проект по восстановлению панорамы.

Ранее показали кадры последствий ударов ВСУ по одному из главных символов Севастополя. Подробностями поделился губернатор города Михаил Развожаев.