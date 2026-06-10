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20:06, 10 июня 2026Экономика

ВТБ направит средства на восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

Банк ВТБ направит 1 млрд рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский банк ВТБ направит один миллиард рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя», которая пострадала во время обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас», — подчеркнул глава банка Андрей Костин.

Он назвал пострадавший музей символом русского мужества и стойкости и пообещал поддержать проект по восстановлению панорамы.

Ранее показали кадры последствий ударов ВСУ по одному из главных символов Севастополя. Подробностями поделился губернатор города Михаил Развожаев.

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