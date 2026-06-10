Россиянка оказалась в заложниках в отеле Таиланде из-за долга в 1,8 миллиона рублей

Mash: Россиянка с дочерью и четырьмя котами оказалась в заложниках в отеле Таиланда

Российская туристка с дочерью и четырьмя котами оказались в заложниках в отеле Таиланда из-за долга в 1,8 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Александра из Краснодара с апреля не платила за номер в отеле с джакузи и при этом писала отзывы, в которых хвалила гостиницу и уточняла, что жить можно бесплатно.

Кроме того, стало известно, что женщина ушла в минус на 300 тысяч рублей, просрочила визу, не имеет средств на покупку билета и оплату долга. Ее семья собирает для нее деньги, однако ситуация осложняется тем, что кошек невозможно устроить на передержку, а перевозка требует больших денег.

Ранее граждане Китая заперли туриста в отеле Таиланда. Они пошли на это ради вымогательства денег.