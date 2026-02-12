Турист прилетел в Таиланд ради игры в карты и оказался в плену

Граждане Китая заперли туриста в отеле Таиланда ради вымогательства денег

Отдыхавший в Таиланде гражданин Китая оказался в плену у соотечественников из-за долга. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

7 февраля 32-летний Цзитао Лю прилетел в Паттайю ради игры в карты со своими знакомыми. На следующий день турист написал жене, что проиграл 300 тысяч бат (748,3 тысячи рублей) и попросил погасить часть задолженности. Супруга перевела на электронный кошелек требуемую сумму — 100 тысяч бат (249,4 тысячи рублей). Повторно на связь путешественник вышел 10 февраля, он рассказал женщине о своем местонахождении.

Выяснилось, что мужчину заперли в номере отеля на улице Му 10 — эти данные жительница Китая передала туристической полиции Таиланда. Офицеры нашли похищенного китайца и арестовали одного из злоумышленников, который находился с ним в номере. Ему предъявили обвинения в похищении человека ради вымогательства денег. Еще одного члена преступной группировки разыскивают. Расследование продолжается.

