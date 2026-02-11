Трое британских туристов подрались с проститутками в Паттайе из-за кражи денег

Трое туристов устроили массовую драку с проститутками в Таиланде из-за кражи денег. Об этом стало известно Daily Star.

Инцидент произошел в Паттайе на Уокинг-стрит утром 11 февраля. Британские туристы пригласили на арендованную виллу трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), которые согласились оказать им ряд интимных услуг. Однако по прибытии путешественники заметили пропажу денег и обвинили в воровстве гостей. После этого отдыхающий толкнул на землю секс-работника — это спровоцировало ответную агрессию. В итоге все мужчины подрались.

Свидетели сообщили, что иностранцы обливали сотрудников интим-услуг пивом и бросались в них пустыми банками. Уточняется, что дебоширы разошлись до вмешательства полиции. Официальных заявлений в правоохранительные органы от пострадавших лиц не поступало.

Ранее трансгендеры напали с ножом на туриста после отказа от навязанных услуг в Таиланде. Жертвой преступления стал 65-летний мужчина.