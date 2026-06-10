Каневский отреагировал на популярные у иностранцев мемы с ним

Актер Каневский отреагировал на рисунок художницы Yamadori с ним фразой «одно лицо»

Актер и телеведущий Леонид Каневский, ставший мемом в Азии благодаря рисункам южнокорейской художницы Yamadori, отреагировал на портреты с ним одной фразой. Видео с комментарием артиста опубликовала его дочь Наталья в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике ведущий зачитал комментарии, в которых иностранцы восхищались его харизмой. Также дочь Каневского показала рисунок Yamadori, на котором он сидит в кресле в солнцезащитных очках. «Одно лицо», — высказался о нем актер.

В начале июня сообщалось, что Каневский стал популярен в Азии благодаря рисункам Yamadori. Портреты художницы, опубликованные в X, набрали более 745 тысяч просмотров. В комментариях к постам пользователи восхищались Каневским и благодарили художницу за то, что она его изобразила.

До этого YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) попробовал гематоген и столкнулся с критикой зрителей из стран СНГ. Они выразили готовность создать «армию защиты гематогена».