В МИД России объяснили цель испытаний «Буревестника»

Захарова: Испытания «Буревестника» носят плановый характер

Испытания новой крылатой ракеты «Буревестник» носят плановый характер, а их целью является демонстрация Россией готовности отстаивать свои интересы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Испытания, подобные "Буревестнику", являются плановыми и носят один и тот же характер — Россия демонстрирует готовность к отстаиванию своих интересов и адекватно реагировать на любые угрозы», — подчеркнула дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что разработка ракет «Буревестник» шла в русле обеспечения безопасности государства.

26 октября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания «Буревестника» успешно завершены. Он подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний выполнены.