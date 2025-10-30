Мир
17:34, 30 октября 2025

В МИД России объяснили цель испытаний «Буревестника»

Захарова: Испытания «Буревестника» носят плановый характер
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Испытания новой крылатой ракеты «Буревестник» носят плановый характер, а их целью является демонстрация Россией готовности отстаивать свои интересы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Испытания, подобные "Буревестнику", являются плановыми и носят один и тот же характер — Россия демонстрирует готовность к отстаиванию своих интересов и адекватно реагировать на любые угрозы», — подчеркнула дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что разработка ракет «Буревестник» шла в русле обеспечения безопасности государства.

26 октября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания «Буревестника» успешно завершены. Он подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний выполнены.

