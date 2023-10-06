Заслуженный пилот назвал предполагаемое место взрыва на борту самолета Пригожина

Серых: взрыв на борту самолета Пригожина мог произойти у крепления крыла

Заслуженный пилот России Евгений Серых назвал предполагаемое место взрыва на борту самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Специалист допустил, что все могло произойти в середине салона, у крепления крыла к фюзеляжу. Его комментарий опубликовало РИА Новости.

По мнению Серых, взрыв был достаточно мощный. Вероятно, направленный на то, чтобы отвалилось крыло, поделился эксперт.

В качестве подтверждения своих слов заслуженный пилот сослался на нарезку из видеороликов, снятых очевидцами в районе крушения борта Пригожина. По словам Серых, на кадрах видно, как обломки воздушного судна падали под прямым углом, а одно из крыльев оторвано. Видео разместили на площадке ForumAvia.ru.

«Предполагаю, что одной гранатой крыло не оторвет. Очевидно, это что-то большее взорвалось. Или несколько гранат», — сказал специалист.

Также он допустил, что гранаты могли быть загружены на борт заранее при подготовке к полету. Шансов у самолета Пригожина совершить вынужденную посадку после взрыва не было, подчеркнул Серых.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет петербургского бизнесмена, потерпевший крушение в Тверской области, не было. Такие детали авиакатастрофы глава государства привел во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума.

Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135 потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, спасти никого не удалось.