Заслуженный пилот назвал предполагаемое место взрыва на борту самолета Пригожина
Заслуженный пилот России Евгений Серых назвал предполагаемое место взрыва на борту самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Специалист допустил, что все могло произойти в середине салона, у крепления крыла к фюзеляжу. Его комментарий опубликовало РИА Новости.
По мнению Серых, взрыв был достаточно мощный. Вероятно, направленный на то, чтобы отвалилось крыло, поделился эксперт.
В качестве подтверждения своих слов заслуженный пилот сослался на нарезку из видеороликов, снятых очевидцами в районе крушения борта Пригожина. По словам Серых, на кадрах видно, как обломки воздушного судна падали под прямым углом, а одно из крыльев оторвано. Видео разместили на площадке ForumAvia.ru.
«Предполагаю, что одной гранатой крыло не оторвет. Очевидно, это что-то большее взорвалось. Или несколько гранат», — сказал специалист.
Также он допустил, что гранаты могли быть загружены на борт заранее при подготовке к полету. Шансов у самолета Пригожина совершить вынужденную посадку после взрыва не было, подчеркнул Серых.
5 октября президент России Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет петербургского бизнесмена, потерпевший крушение в Тверской области, не было. Такие детали авиакатастрофы глава государства привел во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума.
Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135 потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, спасти никого не удалось.