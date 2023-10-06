Путин впервые раскрыл детали катастрофы самолета Пригожина

Путин: в телах погибших в катастрофе с Пригожиным найдены осколки ручных гранат

Президент России Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, потерпевший крушение под Тверью, не было. Такие детали авиакатастрофы российский лидер раскрыл во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума в четверг, 5 октября, которая транслировалась на сайте форума.

По словам главы государства, в телах погибших при крушении самолета Embraer-135 главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина были найдены осколки гранаты.

Кроме того, в офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены десять миллиардов рублей наличными и пять килограммов кокаина.

Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135 потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, спасти никого не удалось.