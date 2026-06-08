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13:13, 8 июня 2026Путешествия

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Посольство РФ: Россиянам стоит воздержаться от поездок в Израиль до прояснения ситуации
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением обстановки в сфере безопасности в стране и вокруг нее. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Тель-Авиве.

В диппредставительстве заявили, что российским гражданам стоит воздержаться от посещения страны до прояснения ситуации. Находящимся в государстве соотечественникам посоветовали сохранять спокойствие, проявлять бдительность и неукоснительно соблюдать указания местных властей в вопросах безопасности.

«По состоянию на 12:00 8 июня посольство не располагает сведениями о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию», — говорится в сообщении посольства.

Ранее стало известно, что небо над тремя странами Ближнего Востока временно закрыто для движения воздушных судов. В ночь с 7 на 8 июня Иран запустил ракеты по Израилю.

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