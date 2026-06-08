В Госдуме предложили привлекать мигрантов к шефству над пожилыми людьми

Депутат Толмачев: В России необходимо привлекать мигрантов к шефству над пожилыми людьми

Иностранцев, которые приезжают в Россию, следует социализировать, в том числе с помощью привлечения к шефству над пожилыми людьми. С таким предложением выступил депутат Госдумы Александр Толмачев, его слова приводит издание «Абзац».

«Возможно, действительно стоит приобщать иностранцев к этой стороне русской культуры. Например, к заботе о пожилых людях. В культурах многих народов, чьи представители приезжают в Россию, укоренено уважительное отношение к старшим, поэтому привлечение к шефству действительно поможет в социализации, станет мостиком между культурами», — заявил депутат.

По его словам, мигрантов также можно вовлекать в заботу об историческом наследии и сферу помощи пострадавшим при катастрофах. Участие иностранцев в волонтерстве поможет им легче адаптироваться в России, уверен Толмачев.

С 30 июня в России ужесточится контроль над мигрантами. Для иностранных граждан, въезжающих в страну без визы, стала обязательной электронная регистрация не позднее чем за 72 часа до прибытия через приложение «Госуслуги RuID». При въезде требуется предъявить QR-код, который подтверждает регистрацию.